Минэкологии Татарстана разрабатывает учебники для 96 школ республики

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Разработкой учебников для 96 школ Татарстана в настоящее время занимаются специалисты Минэкологии РТ. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«На августовской коллегии Президент РТ поддержал наше предложение, касающееся экологического просвещения. Мы сейчас готовим для 96 школ, где есть экоклассы, учебники для первого и пятого классов. Надеюсь, что данная инициатива будет поддержана и в следующем учебном году, а таких классов станет больше. Экологией нужно заниматься с детского сада», — сказал он.

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