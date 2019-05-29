Минэкологии РТ: До 2024 в Татарстане со дна рек будет поднято 21 затонувшее судно

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). До 2024 года со дна рек в Татарстане будет поднято 21 затонувшее судно. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«В рамках оздоровления Волги мы заявились по „негативке“. Это поднятие старых, заброшенных нефтепроводов на Озерном месторождении. До 2024 года мы вошли в программу по поднятию 21 затонувшего судна», — сказал он.

Министр отметил, что в рамках нацпроекта «Экология» реализуются 11 программ, в восьми из них Татарстан принимает или планирует принять участие на следующий год. Так, в 2019 году 1,8 млрд рублей пойдет на реконструкцию и строительство очистных сооружений.

«На сегодняшний день мы заявились по шести объектам. Задача этой программы — снижение вредных сбросов на 70% до 2021 года. Проект по лесонасаждениям вдоль берегов реки курирует Минлесхоз РТ. Программу „Чистая вода“ курирует Минстрой РТ в рамках нацпроекта „Экология“», — отметил Шадриков.

Министр также сообщил, что в 2020 году республика планирует стать участницей федеральной программы по рекультивации полигонов. В настоящее время готовится соответствующая проектно-сметная документация.

«Большой полигон находится в селе Прости рядом с Нижнекамском. Благодаря поддержке Президента РТ и по инициативе мэра Нижнекамска Айдара Метшина на сегодняшний день выделены средства на проектирование. Данный полигон оказывает негативное воздействие на атмосферу. Мензелинский район, село Шемордан в Сабинском районе — это то, на что мы заявляемся на 2020 год», — подчеркнул Шадриков.

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