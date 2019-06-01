В электронной библиотеке сайта Нацбиблиотеки РТ появился новый справочник по Пушкину

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В электронной библиотеке сайта Национальной библиотеки РТ появился новый тематический справочник «Пушкин – знаменитый гость Казани», приуроченный к празднованию 220-летнего юбилея Александра Сергеевича Пушкина, сообщает пресс-служба библиотеки.



Справочник содержит материалы информационных источников, связанные с пребыванием Пушкина в Казани и Казанской губернии. Среди них – справочные сведения, тексты, методико-иллюстративные и фото-видеоматериалы, ссылки на интернет-ресурсы, библиография. Справочник можно прочесть на русском и татарском языках.



4 сентября 1833 года Пушкин посетил Казань. «Не напрасно посетил эту сторону», – писал Пушкин о посещении Казани в письме жене. Материалы, собранные во время поездки, были использованы им в книге «История Пугачева», а также в романе «Капитанская дочка».



Влияние Пушкина на развитие татарской литературы и творчество русских поэтов, живших в то время в Казани, бесспорно. Глубокое знакомство с русской литературой, произведениями А.С. Пушкина сыграло большую роль и в творчестве Габдуллы Тукая. Во многих своих стихотворениях он называл Лермонтова и Пушкина своими наставниками.

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