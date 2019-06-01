Жителям Заинска свои вакансии предложат РЖД, «Заинск-Хлеб» и заводы «КАМАЗ»

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Городская ярмарка вакансий пройдет в Центре занятости населения Заинска 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.



«В мероприятии примут участие ПАО „КАМАЗ“ литейный завод, ПАО „КАМАЗ“ автомобильный завод, ПАО „КАМАЗ“ прессово-рамный завод, ООО „Заинский кирпичный завод“, ООО „АккурайдУилзРуссиа“, ООО „Орман Логистика“, ОАО „Булгарпиво“, ООО „Заинск-Хлеб“, ОАО „РЖД“», — сказано в сообщении.

Гости ярмарки смогут получить информацию о вакансиях на данных предприятиях, условиях труда и уровне заработной платы. Соискатели пройдут собеседования и заполнят анкеты для последующего трудоустройства.

Ярмарка вакансий откроется в 10 часов утра в Заинске по адресу пр. Нефтяников, д. 37б. Телефон для справок: (85558) 7-15-43.



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