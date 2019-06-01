Татар-информ

1 июня 2019, 10:40

Общество

Жителям Заинска свои вакансии предложат РЖД, «Заинск-Хлеб» и заводы «КАМАЗ»

Рекомендуем

Общество

Жителям Заинска свои вакансии предложат РЖД, «Заинск-Хлеб» и заводы «КАМАЗ»

Жители Заинска пройдут собеседования с работодателями и заполнят анкеты на ярмарке вакансий.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Городская ярмарка вакансий пройдет в Центре занятости населения Заинска 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«В мероприятии примут участие ПАО „КАМАЗ“ литейный завод, ПАО „КАМАЗ“ автомобильный завод, ПАО „КАМАЗ“ прессово-рамный завод, ООО „Заинский кирпичный завод“, ООО „АккурайдУилзРуссиа“, ООО „Орман Логистика“, ОАО „Булгарпиво“, ООО „Заинск-Хлеб“, ОАО „РЖД“», — сказано в сообщении.

Гости ярмарки смогут получить информацию о вакансиях на данных предприятиях, условиях труда и уровне заработной платы. Соискатели пройдут собеседования и заполнят анкеты для последующего трудоустройства.

Ярмарка вакансий откроется в 10 часов утра в Заинске по адресу пр. Нефтяников, д. 37б. Телефон для справок: (85558) 7-15-43.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Александр Шадриков: Рекультивация иловых полей под Казанью проводится с учетом 17 технологий
Новости дня
11:06
Рустам Минниханов наградил победителей санитарно-экологического двухмесячника 2019 года

В Доме Правительства прошло совещание в режиме видеоконференцсвязи, на котором были рассмотрены итоги проведенных в республике экомероприятий.

10:58
В России с 1 июня отменили внутрисетевой роуминг
10:40
Жителям Заинска свои вакансии предложат РЖД, «Заинск-Хлеб» и заводы «КАМАЗ»

Жители Заинска пройдут собеседования с работодателями и заполнят анкеты на ярмарке вакансий.

10:39
Очевидцы сняли на видео затопленные дождем улицы Казани

Видеоролик разместили пользователи Интернет на страницах в соцсетях.

10:26
Всемирно известный пианист Денис Мацуев трижды сыграл на бис для казанской публики

Солист выступил с ГСО РТ и маэстро Александром Сладковским на фестивале «Белая сирень».

09:48
Юные татарстанцы заняли призовые места на соревнованиях по синхронному плаванию «Звёзды Крыма»

В копилке татарстанских синхронистов «золото» и «серебро».

09:30
Александр Шадриков: Рекультивация иловых полей под Казанью проводится с учетом 17 технологий

При запуске новых экологических проектов Минэкологии РТ опирается на советы ученых Татарстана.

09:22
Стал известен предварительный график отключения горячей воды на июнь в Казани

Причина отключения — проведение ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей.

09:00
Минэкологии Татарстана разрабатывает учебники для 96 школ республики

С нового учебного года учащиеся экоклассов республики будут заниматься по новым учебникам.

08:45
Гузель Удачина поздравила татарстанцев с Днем защиты детей

С каждым годом в РТ создаются все лучшие условия для обеспечения прав и интересов детей, условия, способствующие раскрытию их потенциала.

08:30
Минэкологии РТ: До 2024 в Татарстане со дна рек будет поднято 21 затонувшее судно

В 2020 году республика планирует стать участницей федеральной программы по рекультивации полигонов.

08:00
Александр Шадриков: Дальнейшая судьба Куйбышевского водохранилища определится 6 июня

Представители Минэкологии РТ на заседании в Москве будут отстаивать интересы средней Волги.

07:50
Рустам Минниханов наградит медалями «Ана даны — Материнская слава» многодетных мам Татарстана

Президент РТ уделяет большое внимание вопросам материнства и поддержки семьи и всегда сам старается принять участие в подобных мероприятиях.

07:31
В казанском «Эрмитаже» откроется выставка татарских художников Санкт-Петербурга

11 художников представят на выставке более сорока живописных и графических работ, посвященных темам «Малая Родина», «Зов предков», «Незримые узы».

06:49
В электронной библиотеке сайта Нацбиблиотеки РТ появился новый справочник по Пушкину

Справочник содержит материалы информационных источников, связанные с пребыванием Пушкина в Казани и Казанской губернии.

05:45
В Нижнекамске провели торжественную церемонию «Школьный Оскар»

554 ученика стали победителями и призерами на муниципальном уровне, 129 – на республиканском, и 12 побед нижнекамцы завоевали на всероссийском уровне.

04:36
Кульминацией Сабантуя в Мамадыше станет выступление парашютистов

В десять утра состоится торжественное открытие праздника, на котором пройдет чествование «батыров полей».

03:44
Нарушителям прав детей из Тетюшского района грозит штраф

На днях сотрудники службы совершили визит к восьми жителям города и района.

02:21
Пестречинские школьники на полигоне научились стрелять из автомата Калашникова

Стрельбища для ребят проводятся не впервые, но только в этом году у них появилась возможность выполнить нормативы, используя настоящее боевое оружие.

01:36
В казанском Доме ребенка прошел праздник, посвященный Дню защиты детей

Детей поздравили зампредседателя Госсовета РТ, председатель президиума Союза общественных деятелей РТ и другие почетные гости.

01:20
Пляж в Заинске-2 в новом летнем сезоне будет закрыт на реконструкцию

После реконструкции здесь будут созданы комфортные условия для отдыха.

00:13
Рабочая группа из США посетила производство бензина и шин в Нижнекамске

На сегодняшний день Circle K занимается реализацией топлива, произведенного на комплексе «ТАНЕКО», в Ирландии, Норвегии и Дании.

31.05 23:56
Найдена молекула, которая усиливает иммунитет человека против рака
31.05 23:42
Названы сферы труда, в которых пенсионеров чаще всего берут на работу
31.05 23:28
В России отзывают более 300 автомобилей Mercedes-Benz
События