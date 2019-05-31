Татар-информ

1 июня 2019, 02:21

Наука и образование

Пестречинские школьники на полигоне научились стрелять из автомата Калашникова

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Наука и образование

Пестречинские школьники на полигоне научились стрелять из автомата Калашникова

Фото: pestrecy-rt.ru

Стрельбища для ребят проводятся не впервые, но только в этом году у них появилась возможность выполнить нормативы, используя настоящее боевое оружие.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В рамках военно-полевых сборов десятиклассники пестречинских школ прибыли на полигон танкового училища для прохождения боевых стрельб. Стрельба производилась из автомата Калашникова на дистанции сто метров в грудную мишень, пишет газета «Вперед».

На полигоне присутствовал военный комиссар района Владимир Гузич и его заместитель Равиль Давлетшин. Военком рассказал, что прохождение таких заданий входит в обязательную программу обучения по ОБЖ для всех школ.

Ранее пестречинские юноши приняли участие в подобном мероприятии в Казани и научились у кадетов танкового училища навыкам стрельбы, которая является одним из самых важных военных предметов при вступлении новобранца в ряды Вооруженных сил РФ.



Подобные стрельбища для пестречинцев проводятся не впервые, но только в этом году у ребят появилась возможность выполнить нормативы из настоящего боевого оружия. На десятиклассников это произвело большое впечатление, ведь в школах для ознакомления с оружием выдается ММГ, так называемый массогабаритный макет автомата. Эта модель по всем характеристикам похожа на боевое оружие, но технически является просто его образцом. Выучив основную теоретическую часть, ребята на этих моделях учатся только собирать и разбирать оружие. 

Ученик второй школы Расим Сабиров поделился, что при первых выстрелах было страшно, так как автомат сильно оглушает. «В дальнейшем мне бы хотелось попробовать еще раз, и, честно признаться, у меня даже появилось искреннее желание отслужить в армии», – поделился школьник.

Методист отдела образования Ирина Козлова рассказала, что это далеко не все мероприятия, запланированные в этом месяце. Кроме стрельб на танковом полигоне ребят ожидают военно-полевые сборы на территории лагеря «Чайка».

Дети и сами признались, что им гораздо интересней участвовать в военно-патриотических мероприятиях на природе и поэтому они с большим удовольствием демонстрировали свои навыки на открытом полигоне.

 

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