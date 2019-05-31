В Нижнекамске провели торжественную церемонию «Школьный Оскар»

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске провели чествование победителей и призеров школьных олимпиад и конкурсов различного уровня. В этом учебном году свои таланты показали 6 492 нижнекамских школьника, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.





Одаренных детей и их педагогов чествовали в Татарстанском кадетском корпусе не только родители и друзья, но и руководители города.



Заместитель главы Нижнекамского района Эльвира Долотказина обратилась к школьникам, отметив, что хороших результатов нельзя добиться без кропотливого труда.





«В жизни вас ожидает еще множество испытаний, и мы надеемся, что все они будут заканчиваться победами», – отметила замглавы.



Школьники преподнесли Эльвире Долотказиной особый подарок – традиционный альбом призеров и победителей, а также памятный авторский альбом, выполненный в технике скрапбукинга. Заместитель главы района поблагодарила учеников и пообещала разместить подарки в музее мэрии Нижнекамска, чтобы все последующие поколения могли видеть «гордость нашего города».

Всего 554 ученика стали победителями и призерами на муниципальном уровне, 129 – на республиканском уровне, и 12 побед нижнекамцы завоевали на всероссийских конкурсах.





Начальник Управления образования Айдар Фаретдинов отметил, что эти достижения помогают Нижнекамску быть в авангарде. «Мы уверенно лидируем по количеству олимпиадников в Татарстане», – подчеркнул он.

Нижнекамск входит в тройку лидеров по олимпиадному движению в Татарстане после Казани и Набережных Челнов.

Замглавы исполкома района по экономическому развитию и проектному управлению Ленар Ахметов сравнил торжественное мероприятие с церемонией вручения премии «Оскар». Также он отметил важность навыков и умений, которые школьники получают в процессе участия в олимпиадах, и пожелал провести летние каникулы с пользой и умом.

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