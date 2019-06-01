Татар-информ

1 июня 2019, 07:31

Культура

В казанском «Эрмитаже» откроется выставка татарских художников Санкт-Петербурга

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Культура

В казанском «Эрмитаже» откроется выставка татарских художников Санкт-Петербурга

11 художников представят на выставке более сорока живописных и графических работ, посвященных темам «Малая Родина», «Зов предков», «Незримые узы».

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). 11 июня в казанском центре «Эрмитаж» откроется выставка татарских художников Санкт-Петербурга «Незримые узы с Родиной», посвященная 100-летию образования ТАССР, сообщает пресс-служба Казанского Кремля.

11 художников представят на выставке более сорока живописных и графических работ, посвященных темам «Малая Родина», «Зов предков», «Незримые узы», которые на протяжении многих лет находили отражение в их творчестве.

Каждая работа авторов является произведением, передающим духовную связь с малой Родиной, с Татарстаном и всем тем, что осталось глубоко в памяти с детства.



Некоторые художники уже представляли свои работы в Нижнекамске, Чистополе, Казани, Бугульме и Зеленодольске, но есть и те, кто участвует впервые на выставке в Татарстане.

Среди них – выпускники художественных школ и училищ Татарстана: Азат Галимов, Роберт (Миф) Мифтахутдинов, Раис Тимергалиев, Эльмира Мустафина, Екатерина Чиханова, а также из других училищ и вузов России – Роман Абдуллин, Ильдус Вахитов, Сания Бахтиярова, Вагиз Адельшин, Ахнаф Зиякаев, Елена Сайтбагина.

На картинах запечатлена красота деревенских пейзажей с их цветочными полянами, маленькими избушками, гладью рек и озер, жанровые сцены, увиденные на улицах города Казани, традиционный быт татарского народа.

На вернисаже состоится встреча с авторами произведений. Открытие выставки намечено на 16.00.

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