В казанском «Эрмитаже» откроется выставка татарских художников Санкт-Петербурга

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). 11 июня в казанском центре «Эрмитаж» откроется выставка татарских художников Санкт-Петербурга «Незримые узы с Родиной», посвященная 100-летию образования ТАССР, сообщает пресс-служба Казанского Кремля.



11 художников представят на выставке более сорока живописных и графических работ, посвященных темам «Малая Родина», «Зов предков», «Незримые узы», которые на протяжении многих лет находили отражение в их творчестве.



Каждая работа авторов является произведением, передающим духовную связь с малой Родиной, с Татарстаном и всем тем, что осталось глубоко в памяти с детства.





Некоторые художники уже представляли свои работы в Нижнекамске, Чистополе, Казани, Бугульме и Зеленодольске, но есть и те, кто участвует впервые на выставке в Татарстане.



Среди них – выпускники художественных школ и училищ Татарстана: Азат Галимов, Роберт (Миф) Мифтахутдинов, Раис Тимергалиев, Эльмира Мустафина, Екатерина Чиханова, а также из других училищ и вузов России – Роман Абдуллин, Ильдус Вахитов, Сания Бахтиярова, Вагиз Адельшин, Ахнаф Зиякаев, Елена Сайтбагина.



На картинах запечатлена красота деревенских пейзажей с их цветочными полянами, маленькими избушками, гладью рек и озер, жанровые сцены, увиденные на улицах города Казани, традиционный быт татарского народа.



На вернисаже состоится встреча с авторами произведений. Открытие выставки намечено на 16.00.

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