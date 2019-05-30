Пляж в Заинске-2 в новом летнем сезоне будет закрыт на реконструкцию

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В текущем году на набережной в Заинске-2 продолжатся ремонтные работы – именно это место в будущем станет официальным пляжем. После реконструкции здесь будут созданы комфортные условия для отдыха. Но в этом году в связи с ремонтными работами насладиться пляжным отдыхом жители города не смогут, передает «Заинск-информ».



Зачастую местное население предпочитает приходить загорать на юго-западную сторону водохранилища. Эта зона условно называется пляжем «Центральный», и в течение многих лет заинцы считают это место настоящим пляжем.

Однако официально пляжем этот берег реки Зай не является и никогда не получит этот статус. Это связано с тем, что на данном участке пролегают инженерные коммуникации – трубы и электросети. Но за неимением лучшего места отдыхающие по привычке приходят именно сюда.



Учитывая, что на берегу в летний период много купающихся и загорающих, руководство Заинского района принимает подготовительные меры к открытию купального сезона. В этом году специалисты обследуют водное дно, очистят от мусора береговую зону отдыха, оснастят это место предупреждающими знаками и аншлагами. Традиционно на пляже будет дежурить один спасатель.

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