Казанцы смогут бесплатно посетить офф-программу Международного фестиваля «Европа – Россия – Азия»

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В рамках Международного театрального фестиваля «Европа – Россия – Азия» в Качаловском театре пройдут мероприятия офф-программы, посетить которые смогут бесплатно все желающие, сообщает пресс-служба театра.



С 12 по 19 июня на Большой сцене Качаловского театра впервые в Казани выступит московский театр «Студия театрального искусства» под руководством Сергея Женовача и представит сразу три своих спектакля: «Три сестры» (12 и 13 июня) и «Записные книжки» Антона Чехова (15 и 16 июня), а также «Самоубийца» Николая Эрдмана (18 и 19 июня).





Кроме того, на Малой сцене пройдет офф-программа. 16 июня в 12:00 состоится творческая встреча с артистами спектакля «Записные книжки», а 18 июня в 16:00 пройдет творческая встреча с художественным руководителем «Студии театрального искусства», художественным руководителем-директором Московского художественного театра им. А. П. Чехова Сергеем Женовачом.



«Вход на мероприятия офф-программы традиционно свободный для всех», – отметил источник.

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