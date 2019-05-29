Татар-информ

1 июня 2019, 11:24

Культура

Казанцы смогут бесплатно посетить офф-программу Международного фестиваля «Европа – Россия – Азия»

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Культура

Казанцы смогут бесплатно посетить офф-программу Международного фестиваля «Европа – Россия – Азия»

Фото: пресс-служба театра

С 12 по 19 июня в Качаловском театре впервые выступит московский театр «Студия театрального искусства» под руководством Сергея Женовача.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). В рамках Международного театрального фестиваля «Европа – Россия – Азия» в Качаловском театре пройдут мероприятия офф-программы, посетить которые смогут бесплатно все желающие, сообщает пресс-служба театра.

С 12 по 19 июня на Большой сцене Качаловского театра впервые в Казани выступит московский театр «Студия театрального искусства» под руководством Сергея Женовача и представит сразу три своих спектакля: «Три сестры» (12 и 13 июня) и «Записные книжки» Антона Чехова (15 и 16 июня), а также «Самоубийца» Николая Эрдмана (18 и 19 июня).



Кроме того, на Малой сцене пройдет офф-программа. 16 июня в 12:00 состоится творческая встреча с артистами спектакля «Записные книжки», а 18 июня в 16:00 пройдет творческая встреча с художественным руководителем «Студии театрального искусства», художественным руководителем-директором Московского художественного театра им. А. П. Чехова Сергеем Женовачом.

«Вход на мероприятия офф-программы традиционно свободный для всех», – отметил источник.

 

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