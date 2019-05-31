Найдена молекула, которая усиливает иммунитет человека против рака

(Казань, 31 мая, «Татар-инфор»). Современные способы лечения онкозаболеваний, основанные на применении иммунотерапии, можно значительно улучшить при задействовании молекулы LL-37, которая синтезируется в организме человека естественным путем, сообщает Planet Today.

В ходе исследования ученые из Шотландии провели тесты на мышах и смогли полностью вылечить их от рака при помощи иммунотерапии.

Молекула LL-37 повышает активность дендритных клеток — специфических иммунных клеток, которые отвечают за целевые иммунные атаки.

«Если добавить к дендритным клеткам молекулы LL-37, то синтез антираковых клеток, применяемых для иммунотерапии, повышается самым заметным образом. Это удешевляет иммунотерапию и делает ее более эффективной», — отмечают исследователи.

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