Названы сферы труда, в которых пенсионеров чаще всего берут на работу

(Казань, 31 мая, «Татар-инфор»). Организации, которые работают в области промышленности и производства, а также в строительстве, чаще остальных берут на работу людей пенсионного возраста, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом Superjob.

Так, принимают на работу соискателей пенсионного возраста 50% респондентов-представителей промышленности, 45% — строительства и недвижимости, 36% — сферы услуг, 33% — продаж.

Опрос также показал, что за восемь лет число работодателей, которые не принимают пенсионеров на работу, уменьшилось на треть — 26% в 2019-м.

38% компаний имеют лояльное отношение к соискателям пенсионного возраста, а 36% организаций принимают их иногда, руководствуясь уровнем квалификации и состоянием здоровья.

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