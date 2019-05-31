Из-за возможной грозы организаторы отменили открытие «Том Сойер Феста»

(Казань, 31 мая, «Татар-инфор»). Организаторы волонтерского фестиваля-движения по сохранению исторической среды города «Том Сойер Фест» из-за угрозы ливней и сильного ветра отменили открытие, которое должно было состояться завтра, 1 июня. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте «Том Сойер Фест Казань».

«К сожалению, из-за угрозы ливней и сильного ветра мы переносим нашу праздничную часть на 8 июня», — отметили организаторы проекта.

При этом работы будут идти по плану и стартуют в понедельник, 3 июня. Первым в работу добровольцы возьмут дом № 12 по улице Калинина, который не является памятником архитектуры, но представляет историческую средовую застройку.

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