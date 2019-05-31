В Альметьевске рыбаки спасли двух второклассников, которые едва не утонули в пруду

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Альметьевске, в микрорайоне Урсала, рыбаки спасли двух второклассников, которые едва не утонули в пруду. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 13.45 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в микрорайоне Урсала в Альметьевске в пруду утонули дети», – уточнили в МЧС РТ.

Прибывшие на место спасатели установили, что двое мужчин – Александр Попов и Игорь Бадеев – шли на рыбалку. Они услышали крики о помощи со стороны пруда. Бадеев, не сомневаясь, прыгнул в воду, вытащил на берег 9-летнего мальчика и передал его приятелю. Затем он нащупал ногой на дне второго ребенка, вынес его на берег, где рыбаки оказали школьнику первую медпомощь – положили утонувшего мальчика животом на согнутое колено и ударами по спине освободили легкие от воды.

На карете скорой помощи детей доставили в больницу, после осмотра медиками их отпустили домой.

Сейчас решается вопрос о поощрении героев.

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