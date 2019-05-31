(Казань, 31 мая, «Татар-инфор»). В возрасте 48 лет скончался казанский художник Михаил Пивоваров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил художник Рашид Тухватуллин.

«Ушёл из жизни Миша Пивоваров. Соболезнования родным и друзьям. Светлая память...», — написал он.

В Facebook-аккаунте Союза художников РТ сообщили, что прощание с деятелем культуры состоится завтра, 1 июня, в 10 часов утра у городской больницы № 15.

Михаил Пивоваров родился в Болгаре в 1971 году. В 1994-м он закончил КГУ. С 1998 года художник участвовал в различных всероссийских и региональных групповых выставках по всей стране — Казани, Санкт-Петербурге, Москве, Самаре и других городах. Также он представлял свои работы на зарубежных экспозициях — в Ванкувере и Нидерландах.

С 2007 года Пивоваров начал заниматься анимацией, участвовал в проекте «Колыбельные мира» в Москве, также работал в студии «Татармультфильм» в Казани.

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