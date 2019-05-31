Житель Татарстана лишился 171 тыс. рублей, пытаясь защитить сбережения от мошенников

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). 59-летний житель села Старые Уруссу лишился 171 тыс. рублей, пытаясь защитить сбережения от мошенников. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В полицию 59-летний потерпевший обратился вечером 30 мая. Он заявил, что днем ему позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником одного из силовых ведомств», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Мошенница заверила доверчивого мужчину, что с его счета пытаются списать деньги. Для предотвращения этого женщина посоветовала набрать некоторую комбинацию цифр в банкомате.

Мужчина выполнил все инструкции и сам перевел на счет аферистки 171 тыс. рублей.

Стражи порядка выяснили, что телефонный номер обманщицы зарегистрирован в Челябинской области.



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