Борис Менделевич о росте потребления алкоголя: «Результаты опроса ВЦИОМ нужно изучать в динамике»

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В России повысился уровень потребления алкоголя на 7%, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос (ВЦИОМ). Итоги опроса прокомментировал врач-психиатр, депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич для ИА «Татар-информ».

Так, сообщается, что в 2018 году о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщали 40% россиян, а в 2019 году — 33% (43% среди людей старше 60 лет).

По словам Бориса Менделевича, для него результаты опроса неожиданны. «На протяжении последних нескольких лет мы, врачи-психиатры, наблюдаем устойчивую тенденцию по снижению алкоголизации населения в нашей стране. Также снижается количество фиксируемых алкогольных психозов, что тоже говорит об общем снижении употребления алкоголя», — отметил он.

Менделевич подчеркнул, что, исходя из данных ВЦИОМ, пока неясно, употребление какого вида алкоголя растет: «Потому что может так быть, что снижается потребление крепких алкогольных напитков, но при этом увеличивается употребление слабых».

Также, по его мнению, нужно учитывать влияние сезонные факторов и экономической ситуации в стране, а итоги опроса изучить в динамике за годы, после чего делать выводы.

Депутат отметил, что численность контингента больных алкоголизмом в Татарстане в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 1,8% (с 28 480 чел. до 27980 чел.). Показатель распространенности алкоголизма в республике в 2018 году составил 720,2 больных на 100 тыс. населения (2017 г. — 734,1).

Снижение численности контингента больных алкоголизмом за 2018 год в сравнении с 2017 годом зарегистрировано в Чистопольском МО — на 19,1% (с 592 до 479 чел.), Камско-Устьинском МО на 18,6% (с 43 до 35 чел.), Бавлинском МО — на 16,2% (с 272 до 228 чел.), Агрызском МО — на 11,1% (с 253 до 225 чел.), Нурлатском МО — на 10,1% (с 99 до 89 чел.), Зеленодольском МО — на 9,6% (с 2852 до 2577 чел.), Апастовском МО — на 8,6% (с 93 до 85 чел.), Елабужском МО — на 8,2% (с 743 до 682 чел.), Арском МО — на 8,1% (с 198 до 182 чел.).

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