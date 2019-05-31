Вопрос о дачной амнистии стал самым популярным у садоводов РТ к Федеральной кадастровой палате

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Федеральная кадастровая палата в рамках Всероссийской недели правовой помощи владельцам загородной недвижимости провела горячие линии и дни открытых дверей во всех региональных филиалах. Наибольшее количество вопросов, поступивших от жителей Татарстана, касалось постановки на учет и оформления в собственность домов и земельных участков после дачной амнистии, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по РТ.

Около 31% поступивших вопросов от общего количества было связано с порядком постановки на учет и оформлением в собственность домов и земельных участков после окончания дачной амнистии. Почти 22% обращений касалось оформления хозяйственных построек, например, сараев и теплиц. Третье место по популярности заняли вопросы, возникшие в связи со вступлением закона о садоводстве и огородничестве, – около 19%.

Татарстанцы также интересовались нововведением, который привнес этот закон. В частности, просили пояснить, что на практике означает признание «жилого строения» на садовых участках «жилым домом».

«Фактически для владельцев теперь уже жилых домов на садовом участке ничего не изменилось. Закон автоматом поменял наименование. При этом люди не исключаются из числа очередников, нуждающихся в жилых помещениях», – отметила заместитель директора Кадастровой палаты по РТ Лейсан Рахматуллина. Она добавила, что замена ранее выданных документов или внесение изменений в них не обязательны и могут быть проведены по желанию правообладателя.

В преддверии дачного сезона во всех филиалах Кадастровой палаты по субъектам РФ прошли консультации владельцев загородной недвижимости. К специалистам обратились около 5 тыс. дачников.

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