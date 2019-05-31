Бизнесмен Джузеппе Спарта намерен открыть в Столбищах козью и коровью фермы для производства сыров

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Сегодня глава Лаишевского района Михаил Афанасьев посетил производственную площадку ООО «Каприно» в селе Столбище, где производят итальянские сыры, сообщает ресс-служба Лаишевского района РТ.



Совещание по развитию предприятия также состоялось при участии заместителя руководителя исполкома района по экономике и инвестиционному развитию Виктора Тябина, председателя Палаты имущественных и земельных отношений района Нияза Нурутдинова, замначальника Управления сельского хозяйства и продовольствия Виталия Германова и главы Столбищенского сельского поселения Владимира Михеева.



Джузеппе Спарта провел экскурсию по производственной площадке и рассказал главе района о деятельности предприятия. По словам иностранного предпринимателя, у него есть планы расшириться, создать две молочные фермы – козью и коровью, чтобы использовать свое молоко для производства итальянских сыров.



Михаил Афанасьев поддержал идеи предпринимателя и заверил, что администрация района окажет ему всестороннюю помощь. Также он дал необходимые поручения участникам совещания.



Известный в Татарстане ресторатор и отельер Джузеппе Спарта выкупил молочный завод в селе Столбище Лаишевского района и наладил там производство итальянских сыров под брендом «Каприно». Их выпускают таких видов – моцареллу, буррату, рикотту, качотту, качотту с трюфелем, качотту с черным перцем и качотту с острым красным перцем.

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