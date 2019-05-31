Татар-информ

31 мая 2019, 19:01

Происшествия

Сотрудники прокуратуры РТ подарили воспитанникам Нурлаткого детского дома велосипеды и самокаты

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Происшествия

Сотрудники прокуратуры РТ подарили воспитанникам Нурлаткого детского дома велосипеды и самокаты

Фото: прокуратура РТ

Уже более 20 лет надзорное ведомство оказывает детдому шефскую помощь.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Сотрудники прокуратуры РТ подарили воспитанникам Нурлаткого детского дома сладости, велосипеды и самокаты, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В преддверии Международного дня защиты детей работники прокуратуры Республики Татарстан посетили Нурлатский детский дом Зеленодольского района республики. Делегацию возглавила заместитель прокурора республики Юлия Наумова. На протяжении более 20 лет надзорное ведомство оказывает учреждению шефскую помощь», – рассказал Руслан Галиев.

Сотрудники надзорного ведомства вручили малышам сладкие подарки и новенькие велосипеды и самокаты. Малыши не остались в долгу и подготовили для гостей небольшую концертную программу. Кроме того, руководство детдома продемонстрировало прокурорам достижения сотрудников в спорте, учебе и ведении подсобного хозяйства, а также тепло поблагодарили за поддержку и помощь в воспитании подрастающего поколения.


 

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