АО «ФПК» опровергли информацию о подорожании цен на билеты в поездах

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Артур Казанцев). Повышения цен на билеты в поездах не было, так как тарифы на билеты были установлены государством в конце прошлого года. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник вагонного участка Казань Горьковского филиала АО «ФПК» Олег Коновалов.

«Тарифы на 2019 годом были установлены государством. Это было еще в конце прошлого года. АО „ФПК“ не имеет никакого ни желания, ни права увеличивать данный тариф. Но мы можем предложить пассажирам более низкую цену по различным акциям», — сообщил спикер.

Он добавил, что сравнение стоимости билетов во время акций с полным тарифом, которое было сделано некоторыми экспертами, является некорректным.

«АО „ФПК“ запросило информацию Общероссийского объединения пассажиров для детального изучения. Но повышения тарифов не было», — сказал Олег Коновалов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Общероссийское объединение пассажиров пожаловалось в ФАС на подорожание билетов в плацкартные вагоны в летний период от 65% до 100%.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.