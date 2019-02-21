Президент РТ провел собеседование с «Кадровым резервом»

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент РТ Рустам Минниханов встретился с 20 татарстанцами из «Кадрового резерва» и поручил организовать для них обучение. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Состоялась хорошая встреча Рустама Минниханова с участниками „Кадрового резерва Президента РТ“. Там было порядка 20 человек, 15 из которых — те, кто проходил отбор в соответствии со всеми требованиям, а 5 человек — „Лидеры России“. Каждый за две-три минуты рассказал о себе, где он работает, чем занимается и какие у него есть идеи, которые хотелось бы реализовать на благо республики», — сказала Галимова.

У каждого из этой двадцатки определен свой наставник среди вице-премьеров республики или руководителей Аппарата Президента Татарстана. В течение года резервисты будут наблюдать за работой наставников и учиться у них.

«Это формирование кадрового потенциала республики. Это молодые и перспективные, часть из которых уже состоялись в профессии руководителей, но им интересно получить новые знания, новый опыт. Рустам Нургалиевич поручил организовать для них обучение, если в этом есть заинтересованность. Он также акцентировал внимание на том, что необходимо активно взаимодействовать с кадровым резервом. Они будут предлагать проекты, которые можно было бы здесь реализовать», — пояснила представитель Казанского Кремля.

В марте этого года Президент Рустам Минниханов провел встречу с финалистами Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России» от Татарстана. Тогда же он принял решение о включении финалистов в состав кадрового резерва Президента РТ.

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