Более полутысячи воспитанников детсадов показали мастерство на главной сцене Нижнекамска

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Более 500 воспитанников детских садов вышли сегодня на главную сцену Нижнекамска в Доме народного творчества. Данный праздник проводится в городе нефтехимиков уже в 23-й раз, сообщает пресс-служба муниципального района РТ.



Заместитель главы района Эльвира Долотказина поделилась, что все два часа, пока длился праздник, присутствующих в зале переполняло счастье.





Чаще всего на сцене мелькали танцевальные номера, на втором месте по популярности – хоровое пение. Несколько малышей спели сольно, некоторые прочитали монологи, а в финале фестиваля были названы победители.





Третье место завоевал 77-й детский сад с национальной татарской композицией, «серебро» досталось дошкольному учреждению № 72, маленькие воспитанники которого насмешили зрителей танцевальным номером с маленькими кузнецами, а «золото» досталось команде из детского сада № 4 (Камские Поляны).





Гран-при завоевали педагоги и малыши из детсада № 90, показавшие сразу несколько номеров – лирическую зарисовку «Веснянки», задорный танец «Мало молока», финальную песню «Зажигаем звезды».





Все победители получили сертификаты на ткань для пошива костюмов. Кроме того, свои премии раздали промышленные предприятия Нижнекамска и образовательные учреждения.





Детский праздник был посвящен Году театра в России, и перед конкурсными выступлениями зрители смогли увидеть красочный пролог, который раскрыл разные грани театрального мастерства.

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