Любовь Авдонина: 144 правонарушителя оштрафовали в 2019 году на 1,6 млн рублей за продажу табака

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). 144 правонарушителя «антитабачного» законодательства оштрафовали в 2019 году на 1,6 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Любовь Авдонина.

«За первые три месяца 2019 года специалисты управления проверили 460 объектов, осуществляющих розничную продажу табачной продукции, тогда как за аналогичный период прошлого года был проверен 101 объект. В этом году за нарушения „антитабачного“ законодательства привлечено к административной ответственности 144 правонарушителя. При этом общая сумма административных штрафов составила более 1,6 млн рублей», — рассказала Любовь Авдонина.

По ее словам, из-за отсутствия маркировки на табачной продукции продажу 21 партии пришлось приостановить.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.