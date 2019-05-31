Татар-информ

31 мая 2019, 21:12

Политика

Фарид Мухаметшин в Бугульме дал старт благотворительной акции «Помоги собраться в школу»

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Политика

Фарид Мухаметшин в Бугульме дал старт благотворительной акции «Помоги собраться в школу»

В Бугульминском районе РТ прошли мероприятия Дня «Единой России».

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Бугульминском районе Татарстана сегодня прошел День «Единой России», в мероприятиях которого принял участие глава парламента, секретарь Татарстанского отделения партии Фарид Мухаметшин. Председатель Госсовета вместе с главой Бугульмы Линаром Закировым дал старт республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу».

В рамках акции Фарид Мухаметшин вручил первые портфели и сертификаты на приобретение школьных принадлежностей юным бугульминцам, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Акция проводится в республике по инициативе татарстанской «Единой России» с 2007 года. За это время тысячи детей из малообеспеченных и многодетных семей получили учебники, портфели, канцтовары для школы.

Фарид Мухаметшин также посетил в Бугульме ряд объектов. В частности, он ознакомился с ходом капремонта и благоустройства территории спортивно-оздоровительного комплекса «Лыжная база». Уже проведен ремонт лыжероллерной трассы. «Лыжная база работает круглогодично. Летом – это роллерная трасса, зимой – освещенная лыжная. Здесь созданы все условия для проката лыж, для работы детской юношеской школы», – заметил он.

Кроме того, глава парламента проконтролировал работы по благоустройству сквера им. Петра Ненастина. Его реконструкция завершается по региональной программе развития общественных пространств. Здесь появится новый фонтан, скамейки, дорожка для велопрогулок, уличный кинотеатр, детская площадка.

В рамках партийных проектов в Бугульме в этот день был организован прием населения врачами республиканских медучреждений, которые специально приехали из Казани.

Региональный партийный проект День «Единой России» реализуется в Татарстане с 2004 года. В этот день депутаты Госсовета РТ – члены фракции «Единая Россия», руководители регионального отделения партии работают в одном из районов республики.

Программа Дня «Единой России» в каждом районе формируется с учетом анализа предложений и проблем, с которыми жители обращаются к депутатам и в общественные приемные партии.  

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