(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). С 1 июня многодетные семьи смогут купить билеты на поезда дальнего следования со скидкой 20%. Однако скидка распространяется только на купейные вагоны. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник вагонного участка Казань Горьковского филиала АО «ФПК» Олег Коновалов.

«С 1 июня многодетным семьям будет предложена скидка 20%. При этом дети младше 5 лет едут бесплатно, от 5 до 10 лет — по детскому тарифу. Покупка будет доступна в любых кассах при предъявлении удостоверения о многодетной семье», — сказал Олег Коновалов.

Он отметил, что акция была запущена после проведения маркетингового исследования. «Прежде чем запустить какую-либо акцию, проводятся маркетинговые исследования. То есть мы промониторили потребности пассажиров и пришли к мнению, что данная акция подходит для купейных вагонов», — пояснил спикер.

Коновалов добавил, что в дальнейшем скидку могут ввести и на билеты в плацкартных вагонах: «Мониторинг проводится по всем вагонам сразу, поэтому я не исключаю, что данная акция может распространиться и на плацкартные вагоны».

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