Бесплатный проезд на поезде для ветеранов ВОВ продлили до конца года

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Артур Казанцев). Ветераны Великой Отечественной Войны до конца года смогут бесплатно проехать на поезде в любом направлении в присутствии сопровождающего. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник вагонного участка Казань Горьковского филиала АО «ФПК» Олег Коновалов.

«Руководством компании принято решение, что нужно продлить акцию, посвященную Дню Победы. Она будет продлена с 1 июня по декабрь 2019 года», — сообщил спикер.

Он добавил, что ветераны Великой Отечественной Войны совместно со своими сопровождающими могут бесплатно проехать в любом составе поезда и в любом направлении.

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