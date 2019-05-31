Рустам Минниханов встретился с победителем конкурса «Лидеры России» Рустемом Гумеровым

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с победителем Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России» Рустемом Гумеровым. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Напомним, что Рустам Минниханов с 2018 года является наставником конкурса управленцев „Лидеры России“», — говорится в сообщении.

Рустем Гумеров стал одним из 104 победителей конкурса 2018-2019 годов. В ходе встречи он рассказал Президенту РТ о дальнейших планах и перспективах.

«Лидеры России» — проект, который направлен на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, которые обладают высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

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