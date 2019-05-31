В Набережных Челнах погибшего пожарного проводили в последний путь под звуки сирен

(Набережные Челны, 31 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах прошла гражданская панихида по командиру пожарной части, старшему прапорщику Халиму Хайруллину, который погиб, выполняя свой профессиональный долг. Его проводили в последний путь под звуки включенных пожарных сирен.

Проститься с ним пришли родные, друзья, боевые товарищи. В пожарной части, где служил Халим Хайруллин, собралось несколько сотен человек, все они шли к месту прощания с цветами. На территории части будто в почетном карауле выстроились пожарные машины.

Многие на панихиде не могли сдержать слез. «Настоящий деревенский парень, который и на выручку придет, и в беде не оставит», – поделились с корреспондентом ИА «Татар-информ» сослуживцы Хайруллина.

«Сегодня мы прощаемся с нашим товарищем, настоящим профессионалом своего дела и наставником молодых Халимом Хайруллиным. Нет слов, чтобы выразить все чувства, которые испытывает каждый из нас сегодня. Эта утрата невосполнима. Мы все осиротели...», – сказал на панихиде начальник 15-го отряда Федеральной противопожарной службы Рустам Юмагулов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщал, что 45-летний командир пожарной части Халим Хайруллин получил тепловой удар, когда тушил пожар на пустыре на Автосборочном проезда.



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