С 25 августа татарстанцы могут купить невозвратные билеты, которые на 20% дешевле стандартных

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Артур Казанцев). Начиная с 25 августа, жители Татарстана смогут приобрести невозвратные билеты на поезд, которые на 20% дешевле стандартных билетов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник вагонного участка Казань Горьковского филиала АО «ФПК» Олег Коновалов.

«На казанской земле этот проект был запущен на поезде 377 и 378 Казань — Новый Уренгой. Глубина продажи составляет 90 суток. Начиная с 25 августа, пассажиры могут приобретать эти невозвратные билеты. В каждом поезде около 10% от общего количества билетов будут предназначены именно для невозвратных билетов», — сообщил спикер.

Он добавил, что пассажиры могут выбрать вид билета на этапе покупки — невозвратный или стандартный. По сравнению со стандартным билетом невозвратный стоит на 20% дешевле, но пассажир его уже не сможет сдать, если он не осуществил поездку. Сдать билет можно только по уважительной причине — это болезнь или летальный исход.

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