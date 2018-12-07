Поезда из Казани на юг начнут курсировать на неделю раньше

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Поезд из Казани в Адлер пользуется большим спросом, поэтому маршрут откроется на неделю раньше, чем планировалось. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник вагонного участка Казань Горьковского филиала АО «ФПК» Олег Коновалов.

«Плановый запуск составов поездов на Адлер должен был осуществиться с 9 июня, но, проведя мониторинг востребованности билетов, мы запускаем поезд Казань-Адлер с 1 июня. Дополнительно 5 рейсов этот поезд будет курсировать, потому что билетов на него уже нет — в этом году лето уже с 1 июня востребовано лучше, чем в прошлом году», — рассказал Коновалов.

Специальный детский проезд в другой южный город — Анапу — отправится 27 июня, причем его отправление из Казани будет торжественным. В рамках оздоровительной кампании он сделает 5 рейсов. Детский состав будет состоять из 12 новых вагонов. «Вагоны последних лет постройки, не старше 2017 года. У нас есть возможность поставить именно эти вагоны для наших детишек. Они оборудованы кондиционером, экологически чистым туалетным комплексом, а для обслуживания детских групп провели тщательный обор проводников, их будут сопровождать педагоги и медики», — поделился подробностями эксперт.

Летом из Казани в южном направлении можно будет уехать в Адлер, Новороссийск и Анапу. А билеты на пригородные поезда станет возможно оплатить картой.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.