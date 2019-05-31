Фарид Мухаметшин: «Бугульма, меняясь в лучшую сторону, может стать местом притяжения молодежи»

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Бугульме прошли мероприятия Дня «Единой России», в которых принял участие Председатель Госсовета РТ, секретарь Татарстанского отделения партии Фарид Мухаметшин. Он отметил, что Бугульма, «меняясь в лучшую сторону, может стать местом притяжения молодежи».

«Участвуя в более чем 30 президентских проектах по благоустройству городов и районов, Бугульма идет уверенным шагом и на глазах меняется в лучшую сторону. Здесь создаются условия для комфортной жизни, досуга, культурного развития, занятий физкультурой и спортом, образования молодежи, зоны отдыха. Все это основа для того, чтобы молодежь не уезжала из родного города, района. Если будут созданы все условия, то Бугульма в своей красе должна стать местом притяжения многих молодых людей», – сказал глава парламента.

«Мне понравилось, что давно построенный по заказу Бугульминского механического завода в 80-е годы Молодежный центр наконец-то обрел новое лицо», – добавил Председатель Госсовета РТ.

Бугульминская молодежь поделилась своими предложениями по благоустройству обновленного Молодежного центра с Фаридом Мухаметшиным. Он встретился с молодыми жителями в рамках дискуссионного клуба «14 – 30», инициированного в Бугульме руководством района и местным отделением «Единой России».

«Мы пригласили молодежь, их родителей, чтобы обсудить, каким они хотят видеть обновленный Молодежный центр, чем его необходимо наполнить. Такой диалог, обсуждение с участием самой молодежи мне кажется важным. Если будут созданы условия для молодежи, то этот центр станет местом встреч и общения молодых людей Бугульмы и в целом района», – отметил глава парламента.

Как сообщили в информационном центре ТРО ВВП «Единая Россия», во встрече приняли участие около 70 молодых людей, в том числе студенты, молодые семьи, а также архитекторы и специалисты по работе с молодежью.



Молодые предприниматели предложили для реализации несколько проектов, отобранных на основе опроса местных жителей. Например, легоклуб, пространство для юных изобретателей, скалодром, профориентационные кружки, зона для коворкинга.

Музыканты заявили о необходимости звукозаписывающей студии, концертной площадки и радиокружка. А Фарид Мухаметшин предложил молодежи обдумать возможность создания шахматного клуба.

Сегодня в рамках Дня «Единой России» в Бугульме работали площадки партийных проектов «Здоровое будущее», «Детский спорт», «Культура малой Родины», «Школа грамотного потребителя», «Историческая память», «Крепкая семья» и другие.

Региональный партийный проект День «Единой России» реализуется в Татарстане с 2004 года. В этот день депутаты Госсовета РТ – члены фракции «Единая Россия», руководители Регионального отделения партии работают в одном из районов республики.

Программа Дня «Единой России» в каждом районе формируется с учетом анализа предложений и проблем, с которыми жители обращаются к депутатам и в общественные приемные партии.

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