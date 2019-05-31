Велозаезд «Наперегонки со счастьем» собрал рекордное количество детей

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу состоялся детский велозаезд «Наперегонки со счастьем», сообщает официальная группа БФ «Альпари» во «ВКонтакте».

В этом году велозаезд проходил уже в четвертый раз и собрал рекордное количество участников за всю историю заезда. В соревнованиях приняли участие 145 юных казанцев с различными особенностями в развитии. Для безопасности прохождения участка дистанции всех детей снарядили защитными шлемами.

В итоге все ребята успешно финишировали и были награждены дипломами, медалями и подарками. Также по традиции в рамках акции «Наперегонки со счастьем» дети с ограниченными возможностями здоровья стали обладателями специальных велосипедов. В этом году их получили Шахов Даниил, Гизатуллина Раяна, Сафина Марьям, Панцирева Виктория и Валиева Камилла.

Велозаезд стал настоящим праздником для болельщиков, волонтеров, родителей, друзей и остальных гостей мероприятия. В парке гостей развлекали веселые аниматоры, угощали сладкой ватой и мороженым, атмосферу создавали танцевальные и вокальные коллективы нашего города.

Стоит отметить, что первый велозаезд для особенных детей БФ «Альпари» состоялся в 2017 году, в нем участие приняли 28 детей. В 2018 году заезд был проведен дважды.



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