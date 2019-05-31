(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Республиканский фонд поддержки с 14 июня прекратит принимать обращения от пострадавших вкладчиков ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк» и ООО «ИК «ТФБ Финанс». Об этом сообщает пресс-служба фонда.

«РФП призывает всех вышеуказанных пострадавших вкладчиков подавать заявление, независимо от суммы вклада, — говорится в сообщении. — Закрытие реестра предполагает прекращение приема заявлений и не влияет на работу с заявлениями, которые были поданы до 14 июня 2019 года».

На сегодняшний день РФП выплатил более 651,8 млн рублей пострадавшим вкладчикам.

К концу мая организация приняла 7,2 тыс. заявлений на общую сумму более 2 млрд рублей. В общей сложности подписано 3 тыс. 762 договора об уступке на сумму 989,3 млн рублей.

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