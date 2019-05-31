В казанском тренажерном зале «Максимус» скончалась посетительница

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В одном из зданий сети фитнес-клубов «Максимус» в Казани скончалась женщина. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от очевидцев.

По данным источника агентства, 56-летняя женщина занималась на тренажере в здании фитнес-клуба, который находится на улице Баруди. Посетительница клуба умерла еще до приезда «скорой».

Как сообщила ИА «Татар-информ» помощник руководителя СУ СКР по РТ Эльвира Газизова, в настоящее время на месте работают следователи, все подробности случившегося выясняются.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.