В Татарстане на фотоловушку экологов попались три нарушителя

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Сразу три нарушителя попали в объектив камеры фотофиксации экологов в Буинском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«По фотоматериалам видно, граждане осуществляли сброс отходов производства и потребления на почву. Ранее участок был отведен под полигон ТБО. С начала года полигон закрыт и складирование отходов здесь запрещено», — сказано в сообщении.

Для установления личностей виновников происшествия экологи направили запрос в ГИБДД по РТ. Госавтоинспекция определила собственников транспортных средств, попавших в объектив фотокамеры. В адрес нарушителей уже отправлены извещения о явке для составления протоколов.

По выявленным фактам предусмотрена административная ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами».

За данное нарушение предусмотрен штраф для граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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