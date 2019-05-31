Министр промышленности и торговли РТ: Мы видим перспективы в казанском этапе парусной лиги

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов прокомментировал проведение в Казани этапа Национальной парусной Лиги.

«Сегодня мы принимаем третий этап Национальной парусной Лиги, это ведущие соревнования Российской Федерации, которые объединяют самых сильных спортсменов парусного спорта из более чем 20 команд и десятка городов. Для нас эти соревнования — серьезный шаг для дальнейшего развития парусного спорта в Татарстане. Мы видим огромные перспективы как в туристическом плане, так и спортивном», — сообщил Каримов.

Также министр подчеркнул важность развития детского спорта: «Надеемся, что со временем наши спортсмены также смогут принять участие в Высшем дивизионе, поэтому для нас важно наличие детских соревнований. Те ребята, которые сейчас занимаются парусным спортом, составят основу будущих достижений. У нас хорошая школа, но мы планируем и дальше развивать эту структуру».

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