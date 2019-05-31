Минниханов обсудил развитие логистической инфраструктуры в РТ с гендиректором «Яндекс.Маркет»

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился c генеральным директором ООО «Яндекс.Маркет» Максимом Гришаковым. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«В ходе общения с Рустамом Миннихановым обсуждались вопросы развития новых каналов продаж продукции татарстанских производителей, обучения местных поставщиков основам электронной коммерции, в целом содействия развитию малого и среднего предпринимательства», — говорится в сообщении.

Также были затронуты темы развития логистической инфраструктуры в регионе (установка сети постаматов для удобства доставки заказов).

Ранее представители компании «Яндекс.Маркет» посетили город Иннополис, ознакомились с работой промплощадки «Зеленодольск» и логистического комплекса Q-Park Kazan.

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