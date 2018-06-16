В Казани на набережной озера Кабан театр из Казахстана сыграет спектакль по мотивам эпоса

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани на набережной Кабана театр из Казахстана 1 июня сыграет спектакль по мотивам эпоса «Кыз жибек». Жамбылский Казахский областной драмтеатр впервые примет участие в театральном фестивале «Науруз». Об этом стало известно на пресс-конференции в театре Галиаскара Камала.

«Завтра мы будем играть на берегу, я не знаю, как это будет. Однако, думаю, что будет еще красивее, чем на сцене. С местом мы уже определились», — сказала режиссер Жамбылского Казахского театра Анара Сагимбекова.

Произведение «Кыз жибек», или «Девушка-шелк» создано по мотивам исторического казахского эпоса, автор которого неизвестен.

«Романтическая история любви с трагическим концом произошла в XV-XVI веке, она является жемчужиной казахского фольклора и включена в мировое наследие культуры», — добавила спикер.

Поставил спектакль режиссер Куандык Касымов. Его спектакли завоевывали призовые места на фестивалях в Керчи, Румынии, Польше и Македонии. Режиссер поставил его в экспериментальной форме для малой сцены и для небольшого количества зрителей.

Для Жамбылского областного казахского драмтеатра это дебют на фестивале «Науруз».

Спектакль сохраняет традиционный казахский колорит и стиль, а идет постановка «Кыз жибек» 50 минут.

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