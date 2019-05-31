Полгода исправительных работ получил житель РТ, который задолжал дочери 600 тыс. рублей алиментов

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Полгода исправительных работ получил 35-летний житель РТ, который задолжал дочери более 600 тыс. рублей алиментов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что с октября 2007 года подсудимый был обязан выплачивать средства на содержание несовершеннолетней дочери в размере 1/4 части всех видов заработка или иных доходов. Однако мужчина уклонялся от уплаты алиментов, не оказывал ребенку материальной помощи, а заработанные деньги расходовал на личные нужды», – рассказал Руслан Галиев.

Также известно, что ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Тогда ему было назначено 40 часов обязательных работ. За это время долг по алиментам превысил 600 тыс. рублей.

Суд признал мужчину виновным по статье «Неуплата средств на содержание детей» и назначил наказание в виде полугода исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.