До конца июня 95 пригородных поездов в Татарстане оснастят системой безналичной оплаты

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Артур Казанцев). До конца июня этого года 95 пригородных поездов в Татарстане будут оснащены системой безналичного расчета. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник отдела по организации перевозок и обслуживанию пассажиров ППК АО «Содружество» Николай Еремцов.

«С целью повышения качества обслуживания пассажиров компания активно внедряет систему безналичной оплаты в пригородных поездах. В настоящий момент 17 единиц переносной техники, то есть той техники, с которой кассиры работают, также уже оборудованы этой системой», — сообщил спикер.

Он добавил, что при безналичном расчете проезд не будет стоить дешевле, по аналогии с казанским транспортом.

«Тарифно-пригородные перевозки устанавливаются Госкомитетом по тарифам РТ, то есть мы не вправе менять тариф самостоятельно. Но если приобретать электронный проездной документ через мобильное приложение, то там предусмотрена 10-процентная скидка», — сообщил Еремцов.

К оплате принимаются любые банковские карты, телефоны, смартфоны, часы и прочие устройства с NFC-технологией. Оплата проезда банковскими картами в электричках, как и в других транспортных проектах, имеет ряд отличий от обычной покупки с помощью карты в магазинах, других торгово-сервисных точках. В связи с отсутствием стабильной мобильной связи в пути и в соответствии с правилами платежных систем предусматривается возможность более позднего списания средств за ранее совершенные поездки на транспорте. Это означает, что при совершении поездки, например, в утреннее время деньги с карты могут списаться позже, после связи терминала с банком. Но при этом пассажир в момент поездки получает чек.

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