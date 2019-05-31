Татар-информ

31 мая 2019, 21:56

ОбществоЗдоровье и среда

За самовольное снятие плодородного слоя почвы оштрафованы руководители татарстанского предприятия

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ОбществоЗдоровье и среда

За самовольное снятие плодородного слоя почвы оштрафованы руководители татарстанского предприятия

Благодаря бдительности местных жителей в Актанышском районе республики пресечено нарушение экологического законодательства.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). За самовольное снятие плодородного слоя почвы оштрафованы руководители предприятия в поселке Совхоз Актанышского района Татарстана. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«К экологам поступило обращение от местного жителя о том, что в поселке Совхоз Актанышского района республики ведутся земляные работы. Инспекторы незамедлительно выехали по указанному адресу. На момент проверки предприятием на территории 100 кв. метров были вырыты двухметровые траншеи. Таким образом, был самовольно снят и перемещен плодородный слой почвы», — сказано в сообщении.

Нарушение было оперативно пресечено, значительного вреда окружающей среде нанесено не было. В отношении юридического и должностного лица данного предприятия были составлены протоколы по ч.1 ст. 8.6 КоАП РФ «Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы». Для должностных лиц размер штрафа по данной статье составляет от 10 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 40 до 80 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Стоит отметить, что подобное нарушение природоохранного законодательства часто встречается в Татарстане. ИА «Татар-информ» сообщало, что этой весной в Мамадышском районе был раскрыт факт порчи земель на береговой зоне реки Кама, вблизи сельского поселения Соколки. Нарушение было также выявлено на основании обращения местных жителей. Тогда на береговой зоне реки Кама проводились земельные работы с применением экскаватора. Был установлен факт самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы без каких-либо разрешительных документов.

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