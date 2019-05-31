Татарстанских школьников приглашают принять участие в конкурсе «Экология родного края»

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). До 15 сентября принимаются заявки на участие в республиканском конкурсе проектов «Экология родного края». Об этом сообщает пресс-служба Русского географического общества.

«Организаторы конкурса — региональное отделение Русского географического общества в Республике Татарстан и Министерство экологии и природных ресурсов РТ — хотят привлечь внимание общественности к решению вопросов защиты окружающей среды и воспитать бережное отношение к окружающей среде», — говорится в сообщении.

К участию приглашаются учащиеся школ, вузов, ссузов, организаций профильного образования в возрасте от 12 лет. В проект должен входить комплекс мероприятий по таким направлениям, как благоустройство природных и иных территорий, научно-исследовательские проекты или экологические экспедиции, проекты эколого-просветительского характера.

Авторы работ, которые войдут в список финалистов, будут приглашены на очный этап, где представят свои проекты перед членами жюри, а также получат возможность поучаствовать в мастер-классах от известных путешественников и исследователей РГО.

Призеры конкурса смогут посетить Национальный парк «Нижняя Кама», занявшие второе место дополнительно получат возможность совершить пробное погружение с аквалангом по международной системе CMAS, а занявшие первое место — экскурсионную программу в Санкт-Петербург.

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