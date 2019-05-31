В Казани театральный фестиваль «Науруз» в этом году принимает в два раза больше участников

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). На XIV Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз» в этом году приехали более тысячи театральных деятелей, то есть в два раза больше, чем в 2018 году.

«Фестиваль растет и живет. Мы свидетели того, что в прошлом году было 500 участников, а в этом их уже более тысячи», — сказал заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

На фестиваль театры привезли 29 спектаклей, которые будут играть на языке оригинала с синхронным переводом. Впервые на театральный фестиваль приехали театры из Румынии, Узбекистана и Таджикистана.

«В этом году на фестивале для нас новые гости — это Таджикистан, Узбекистан, а также пригласили театр, который не принадлежит тюркоязычному миру, — это Румыния», — сообщил художественный руководитель фестиваля «Науруз» Фарид Бикчантаев.

XIV Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз» пройдет в Казани с 1 по 8 июня 2019 года. В этом году фестиваль посвятили Башкортостану.

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