(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В АО «Татмедиа» в честь Дня защиты детей начала работать выставка фотографий «Детство — Крылатые качели...». Герои снимков — ребята разных возрастов, снимавшиеся для татарстанских журналов «Сабантуй», «Ялкын» и «Салават Купере». Они открыли фотовыставку вместе с генеральным директором «Татмедиа» Андреем Кузьминым.

«Прекраснейшие лица наших ребятишек будут в течение месяца радовать нас. Таким образом „Татмедиа“ присоединяется к Дню защиты детей. Мы всегда помним про наших детишек. Взрослые должны приложить все усилия, чтобы их лица были радостными и веселыми — такими же, как на этих фотографиях», — обратился к собравшимся Кузьмин и поблагодарил фотографов и журналы за работу.

Шаехова Альмира пришла на открытие выставки с братом и устроилась у него на руках, чтобы лучше рассмотреть свое фото: «Мне тут 6 лет, я играю на пианино, потому что я стану пианисткой, когда вырасту», — поделилась планами Альмира с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Снимок 10-летней Залии Гарифжановой на качелях привлек внимание зрителей. Девочка рассказала, что ее сфотографировали с сестрой и подругой: «Это качели недалеко от маминой работы. Я часто там бываю. Со мной на фотографии Зарина и Маргарита. Мы дружим, качаемся на качелях, играем».

Аскар Богданов позировал для фото с портретом Тукая, когда ему было три: «Сейчас мне 9 лет, я не помню, как мы фотографировались, это было давно. Но помню, что мы ездили в музей Тукая», — рассказал мальчик.

«Уметь снимать детей — большое искусство. За 30 лет существования журнала „Салават Купере“ у нас собрался большой архив. Среди них было сложно выделить какие-то работы, потому что любое детское лицо — самое прекрасное не только для родителей, но и для нас», — поделилась эмоциями главный редактор журнала «Салават Купере» Зиля Хуснутдинова.

На выставке представлены работы Владимира Васильева, Анны Арахамия, Ильназа Мухарлямова и Рината Низметдинова. Фотограф Анна Арахамия особенно гордится своим снимком близнецов-футболистов: «Это фото очень спортивное, я снимала своих племянников Ивана и Василия к чемпионату мира по футболу в Казани в 2018 году и была очень рада, когда оно попало на обложку», — рассказала она.

Посетить выставку по адресу ул. Декабристов, 2 могут все желающие.

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