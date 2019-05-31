После капремонта в Альметьевской детской больнице 1 июня откроется детский стационар

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). 1 июня, в Международный день защиты детей, после капитального ремонта состоится открытие детского стационара Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.



Открытие состоится при участии министра здравоохранения РТ Марата Садыкова, главы Альметьевского района Айрата Хайруллина.



Сегодня детский стационар Альметьевска является комфортным медицинским учреждением с современным оборудованием, оказывающим круглосуточную медицинскую помощь мамам и малышам.



На ремонтные работы из республиканского бюджета было выделено 437,4 тыс. рублей. Помимо произведенного капремонта здания 1973 года постройки, был построен дополнительный трехэтажный блок и создано приемно-диагностическое отделение.



Больница рассчитана на сто мест. В палатах на три человека обеспечены условия для пребывания детей и родителей (с санитарно-гигиеническими комнатами в палате). В медицинском центре есть педиатрическое отделение (65 круглосуточных коек), отделение патологии новорожденных (25 коек), отделение реанимации новорожденных (десять коек).



Отделение патологии новорожденных – первое в Татарстане специализированное отделение для выхаживания новорожденных и недоношенных. В 1976 году отделение было удостоено награды ВДНХ СССР за выдающиеся успехи в деле охраны материнства и детства. С 2015 года отделение обслуживает семь районов республики Татарстан: Нурлатский, Азнакаевский, Черемшанский, Аксубаевский, Муслюмовский, Сармановский, Ютазинский.

Отделение реанимации новорожденных с 2015 года обслуживает четыре района Татарстана: Азнакаевский, Сармановский, Муслюмовский и Ютазинский.



В больнице также есть кабинеты врачей-специалистов (кардиолог, офтальмолог, ЛОР, невролог, хирург, травматолог), что позволит проводить осмотр и плановых пациентов, таким образом уменьшиться время ожидания диагностической процедуры, время постановки диагноза и начала лечения пациентов. Также в текущем году планируется построить на территории педиатрического стационара хирургический блок.

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