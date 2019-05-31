В Татарстане женщину убило током из-за того, что вода из стиральной машины затопила удлинитель

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В Татарстане вода из порванного шланга стиральной машины затопила удлинитель под напряжением, и 23-летнюю женщину убило током. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«Утром 30 мая в квартире одного из домов по улице Султангалиева в Азнакаево обнаружено тело 23-летней женщины с признаками поражения электрическим током. По данному факту проводится доследственная проверка», – рассказал Шептицкий.

По версии следствия, ночью в квартире, где проживала женщина, прорвало шланг стиральной машины, вода затопила помещение и жильцов снизу. Соседи поднялись наверх и стали стучаться в дверь к девушке. В какой-то момент они услышали крик из квартиры, и дверь им так никто не открыл.

Утром сотрудники экстренных служб проникли в квартиру и обнаружили хозяйку мертвой. Предположительно, вода затопила находившийся под напряжением удлинитель, который был на полу. Женщина пыталась убрать воду, и ее ударило током.

Тело направлено на экспертизу. Следователям предстоит установить все обстоятельства трагедии.



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