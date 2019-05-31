Татар-информ

31 мая 2019, 15:00

Экономика и финансы

Сбербанк с Эссен продакшн запустили один из крупных кондитерских проектов

Экономика и финансы

Сбербанк с Эссен продакшн запустили один из крупных кондитерских проектов

Была реализована сделка по финансированию контракта на покупку оборудования для производства в категории развесных шоколадных конфет.

 (Казань, 31 мая, «Татар-информ»). В первом полугодии 2019 года «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк и АО «Эссен Продакшн АГ» реализовали сделку по финансированию контракта на покупку оборудования для производства в категории развесных шоколадных конфет. Сумма сделки составила 200 млн рублей. Эта сделка стала 5-й по счету, заключенной между ПАО Сбербанк и АО «Эссен Продакшн АГ» в рамках программы развития кондитерского направления одного из лидеров российского рынка. За это время было приобретено семь автоматических линий по производству конфет. Объем финансирования проекта со стороны ПАО Сбербанк составил более 1,2 млрд рублей. Общие инвестиции в проект ставили более 5 млрд рублей.

Проект по созданию кондитерского производства АО «Эссен Продакшн АГ» в г. Набережные Челны был запущен в 2011 году. В настоящий момент кондитерское производство АО «Эссен Продакшн АГ» представлено одиннадцатью автоматическими линиями по производству конфет и шоколадных изделий, общей суммарной мощностью 62 тыс тонн в год. По итогам 2018 года объем кондитерского производства достиг 29 тыс тонн при годовом обороте за 2018 год более 6,5 млрд рублей. В ближайшие три года стоит задача нарастить выпуск кондитерских изделий до 55 тыс. тонн и увеличить обороты по этому направлению до 8,5 млрд рублей. Запуск в первом полугодии 2019 года новых производственных линий выведет АО «Эссен Продакшн АГ» на первое место в Поволжье по объему производства и вложенных инвестиций в кондитерском сегменте. Производство обладает высоким экспортным потенциалом и нацелено на исполнение уже заключенных контрактов в Юго-Восточной Азии, включая Китай. Проект также успешно выполняет задачу импортозамещения.

В настоящий момент лидеры производства высокотехнологичных сложных линий для кондитерского производства локализованы в Евросоюзе (Германии, Швейцарии, Австрии, Нидерланды). Средняя стоимость производственных линий, используемых в подобных проектах, в среднем достигает 3,5-6,5 тыс. евро. Длительность срока поставки линии составляет от 9 месяцев до одного года. Это приводит к существенному риску валютных колебаний и изменению стоимости приобретаемого оборудования.

АО «Эссен Продакшн АГ» в партнерстве с ПАО «Сбербанк» реализовали комфортный механизм кредитования в рублях, исключающий валютные риски с использованием документарного аккредитива, номинированного в валюте контракта и планируют в дальнейшем развивать данное направление сотрудничества.

Справка: АО «Эссен Продакшн АГ» – одно из крупнейших производителей продуктов питания в России. Ежегодно «Эссен Продакшн АГ» производит более 240 тыс. тонн готовой продукции: соусов, кондитерских изделий и джемов. В общей сложности, в продуктовый прайс компании входит 250 видов продукции. На сегодняшний день продукция «Махеевъ» реализуется по всей России, а также в 28 странах ближнего и дальнего зарубежья. Доля экспорта достигает 14% от общего объема продаж компании. Продукция компании представлена в ведущих федеральных и региональных торговых сетях X5 Retail, Магнит, Лента, МETRO, ЭССЕН. На долю торговых сетей приходится более 25 % от общего объема продаж. Общий оборот АО «Эссен Продакшн АГ» в 2018 году достиг 20,9 миллиардов рублей, чистая прибыль при этом достигла 634 миллионов. Уже более восьми лет АО «Эссен Продакшн АГ» сотрудничает с ПАО Сбербанк, расширяя объемы и количество используемых продуктов банка.


На правах рекламы
Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Haier: Открытие «умного» завода в Набережных Челнах возможно в 2021 году
Новости дня
15:28
Сельских депутатов Татарстана планируют освободить от обязанности отчитываться о своих доходах

Законопроект «Единой России» «О противодействии коррупции» в первом чтении 30 мая одобрила Госдума.

15:23
В Татарстане вода из порванного шланга стиральной машины затопила удлинитель, и женщину убило током

По факту гибели 23-летней жительницы Азнакаево начата доследственная проверка.

15:22
«Мастеровые» из Набережных Челнов победили на фестивале театров малых городов России

Фестивальную награду заслуженной артистке РТ Марине Кулясовой вручила народная артистка РФ Ольга Остроумова.

15:06
Детский брейк-данс и рабочие профессии Worldskills: Как отметят 1 июня в казанских парках

Праздник в честь Дня защиты детей устроят в Горкинско-Ометьевском лесу, парках Горького и Урицкого, и на городских стадионах.

15:00
Сбербанк с Эссен продакшн запустили один из крупных кондитерских проектов

Была реализована сделка по финансированию контракта на покупку оборудования для производства в категории развесных шоколадных конфет.

14:59
Ограничение на право управлять автомобилем заставило жителя Челнов заплатить долг по алиментам

С начала года в Набережных Челнах приставы вернули детям более 14,4 млн рублей алиментов.

14:59
Рустам Минниханов вручил школьникам-отличникам «Президентские дневники» со своим автографом

Минниханов предложил сделать конкурс «Президентский дневник», который прошел в Татарстане впервые, ежегодным.

14:52
Арендную плату за квартиры в городе Иннополис повысят с 1 июня

Арендная плата составит 9 тыс., 13 тыс. и 17 тыс. рублей в месяц за одно-, двух- и трехкомнатную квартиру соответственно.

14:45
В Кабмине РТ рассказали об основной причине отравления угарным газом в многоэтажках

С начала года в республике зафиксировали 26 случаев газовых отравлений.

14:39
Пожарные спасли из горящей квартиры в Казани пожилую женщину

Огонь уничтожил диван на площади 3 кв. метра.

14:39
В Татарстане сельскохозяйственные потребительские кооперативы выиграли гранты на 154 млн рублей

В Минсельхозпроде РТ подвели итоги конкурса на предоставление грантов на развитие материально-технической базы потребкооперативов.

14:25
На набережной Кабана музыканты исполнят татарские песни из незаписанного альбома «Галиябану»

Группа молодых альтернативных музыкантов приглашает на концерт на набережную Кабана.

14:25
Автобус вылетел на тротуар после столкновения с внедорожником «Лексус» в центре Казани

Авария произошла сегодня утром на перекрестке улиц Лобачевского и Карла Маркса.

14:18
Председатель правления Федерации парусного спорта РТ: Сейчас в Татарстане всего одна команда

Вадим Трофимов сообщил о дальнейшем развитии парусного спорта в РТ.

14:15
В Казани впервые пройдет День психологической помощи для детей и их родителей

Мероприятие, запланированное на 6 июня, пройдет в аппарате Уполномоченного по правам человека в РТ.

14:05
В исправительных колониях Татарстана для осужденных мусульман проводят ифтары

На сегодняшний день в исправительных учреждениях республики функционируют 7 мечетей и 5 молитвенных комнат.

14:00
Александр Шадриков: Только в Татарстане деньги за экосбор имеют «зеленый» цвет

Глава Минэкологии РТ рассказал в интервью Андрею Кузьмину, на что тратится налог на негативное воздействие на окружающую среду в республике.

13:55
Первый замминистра спорта РТ: Сам Бог велел развивать в Татарстане парусный спорт

Халил Шайхутдинов рассказал о будущем для молодых спортсменов.

13:45
За дачу взятки инспектору Ростехнадзора инженера нижнекамской фирмы оштрафовали на 250 тысяч

Мужчина пытался заплатить за то, чтобы инспектор не привлек виновного к ответственности за выявленные нарушения.

13:44
Спектакль «И это жизнь?» театра Камала победил на фестивале тюркоязычных театров в Уфе

Коллектив театра наградили сразу в двух престижных номинациях – «Лучшая режиссура» (Айдар Заббаров) и «Лучшая мужская роль» (Искандер Хайруллин).

13:35
Более 70 юных татарстанцев станут общественными помощниками Уполномоченного по правам ребенка в РТ

Проект «Детская общественная приемная» реализуется в Татарстане с 2015 года.

13:28
Путин присвоил Международному аэропорту «Казань» имя Габдуллы Тукая

Приказ О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством был опубликован сегодня.

13:26
Вместо детсада — парковка: в Набережных Челнах обсудили корректировку планировки 63-го микрорайона

Ранее на территории комплекса планировалось построить пять детских садиков, две школы и автостоянку.

13:11
Haier: Открытие «умного» завода в Набережных Челнах возможно в 2021 году

Китайская корпорация не рассматривает другие площадки под «умный» завод — в глобальной стратегии развития Haier в России выбран Татарстан.

13:07
В Зеленодольске пожарные потушили загоревшийся в Полукамушках дом

На площади более 100 квадратных метров загорелся расселенный дом.

События