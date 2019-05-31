Ограничение на право управлять автомобилем заставило жителя Челнов заплатить долг по алиментам

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Ограничение на право управлять автомобилем заставило жителя Челнов заплатить более 130 тыс. рублей долга по алиментам. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

«43-летний житель Набережных Челнов не выплачивал средства на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Бывшая супруга обратилась в суд о взыскании алиментов», – рассказал Лилия Халимова.

Несмотря на решение суда должник не торопился выплачивать алименты добровольно. Долг неплательщика превысил 130 тыс. рублей. Тогда судебные приставы ограничили неплательщика в выезде за пределы страны и в праве управления транспортным средством. Это побудило мужчину уже на следующий день погасить долг перед ребенком.

Как признался мужчина, его работа связана с постоянным передвижением по городу, и лишаться автомобиля он никак не мог.



Как рассказала агентству Лилия Халимова, в Набережных Челнах на исполнении находятся более 3,6 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов. «С начала года приставы вернули детям более 14,4 млн рублей алиментов. Почти 84% всех неплательщиков алиментов в Автограде – это отцы. Таким образом, Челны стал городом-лидером по количеству должников-мужчин по алиментам», – уточнила Лилия Халимова.



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