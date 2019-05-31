Татар-информ

31 мая 2019, 14:59

Происшествия

Ограничение на право управлять автомобилем заставило жителя Челнов заплатить долг по алиментам

Рекомендуем

Происшествия

Ограничение на право управлять автомобилем заставило жителя Челнов заплатить долг по алиментам

С начала года в Набережных Челнах приставы вернули детям более 14,4 млн рублей алиментов.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Ограничение на право управлять автомобилем заставило жителя Челнов заплатить более 130 тыс. рублей долга по алиментам. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

«43-летний житель Набережных Челнов не выплачивал средства на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Бывшая супруга обратилась в суд о взыскании алиментов», – рассказал Лилия Халимова.

Несмотря на решение суда должник не торопился выплачивать алименты добровольно. Долг неплательщика превысил 130 тыс. рублей. Тогда судебные приставы ограничили неплательщика в выезде за пределы страны и в праве управления транспортным средством. Это побудило мужчину уже на следующий день погасить долг перед ребенком.

Как признался мужчина, его работа связана с постоянным передвижением по городу, и лишаться автомобиля он никак не мог.

Как рассказала агентству Лилия Халимова, в Набережных Челнах на исполнении находятся более 3,6 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов. «С начала года приставы вернули детям более 14,4 млн рублей алиментов. Почти 84% всех неплательщиков алиментов в Автограде – это отцы. Таким образом, Челны стал городом-лидером по количеству должников-мужчин по алиментам», – уточнила Лилия Халимова.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Автобус вылетел на тротуар после столкновения с внедорожником «Лексус» в центре Казани
Новости дня
15:28
Сельских депутатов Татарстана планируют освободить от обязанности отчитываться о своих доходах

Законопроект «Единой России» «О противодействии коррупции» в первом чтении 30 мая одобрила Госдума.

15:23
В Татарстане вода из порванного шланга стиральной машины затопила удлинитель, и женщину убило током

По факту гибели 23-летней жительницы Азнакаево начата доследственная проверка.

15:22
«Мастеровые» из Набережных Челнов победили на фестивале театров малых городов России

Фестивальную награду заслуженной артистке РТ Марине Кулясовой вручила народная артистка РФ Ольга Остроумова.

15:06
Детский брейк-данс и рабочие профессии Worldskills: Как отметят 1 июня в казанских парках

Праздник в честь Дня защиты детей устроят в Горкинско-Ометьевском лесу, парках Горького и Урицкого, и на городских стадионах.

15:00
Сбербанк с Эссен продакшн запустили один из крупных кондитерских проектов

Была реализована сделка по финансированию контракта на покупку оборудования для производства в категории развесных шоколадных конфет.

14:59
Ограничение на право управлять автомобилем заставило жителя Челнов заплатить долг по алиментам

С начала года в Набережных Челнах приставы вернули детям более 14,4 млн рублей алиментов.

14:59
Рустам Минниханов вручил школьникам-отличникам «Президентские дневники» со своим автографом

Минниханов предложил сделать конкурс «Президентский дневник», который прошел в Татарстане впервые, ежегодным.

14:52
Арендную плату за квартиры в городе Иннополис повысят с 1 июня

Арендная плата составит 9 тыс., 13 тыс. и 17 тыс. рублей в месяц за одно-, двух- и трехкомнатную квартиру соответственно.

14:45
В Кабмине РТ рассказали об основной причине отравления угарным газом в многоэтажках

С начала года в республике зафиксировали 26 случаев газовых отравлений.

14:39
Пожарные спасли из горящей квартиры в Казани пожилую женщину

Огонь уничтожил диван на площади 3 кв. метра.

14:39
В Татарстане сельскохозяйственные потребительские кооперативы выиграли гранты на 154 млн рублей

В Минсельхозпроде РТ подвели итоги конкурса на предоставление грантов на развитие материально-технической базы потребкооперативов.

14:25
На набережной Кабана музыканты исполнят татарские песни из незаписанного альбома «Галиябану»

Группа молодых альтернативных музыкантов приглашает на концерт на набережную Кабана.

14:25
Автобус вылетел на тротуар после столкновения с внедорожником «Лексус» в центре Казани

Авария произошла сегодня утром на перекрестке улиц Лобачевского и Карла Маркса.

14:18
Председатель правления Федерации парусного спорта РТ: Сейчас в Татарстане всего одна команда

Вадим Трофимов сообщил о дальнейшем развитии парусного спорта в РТ.

14:15
В Казани впервые пройдет День психологической помощи для детей и их родителей

Мероприятие, запланированное на 6 июня, пройдет в аппарате Уполномоченного по правам человека в РТ.

14:05
В исправительных колониях Татарстана для осужденных мусульман проводят ифтары

На сегодняшний день в исправительных учреждениях республики функционируют 7 мечетей и 5 молитвенных комнат.

14:00
Александр Шадриков: Только в Татарстане деньги за экосбор имеют «зеленый» цвет

Глава Минэкологии РТ рассказал в интервью Андрею Кузьмину, на что тратится налог на негативное воздействие на окружающую среду в республике.

13:55
Первый замминистра спорта РТ: Сам Бог велел развивать в Татарстане парусный спорт

Халил Шайхутдинов рассказал о будущем для молодых спортсменов.

13:45
За дачу взятки инспектору Ростехнадзора инженера нижнекамской фирмы оштрафовали на 250 тысяч

Мужчина пытался заплатить за то, чтобы инспектор не привлек виновного к ответственности за выявленные нарушения.

13:44
Спектакль «И это жизнь?» театра Камала победил на фестивале тюркоязычных театров в Уфе

Коллектив театра наградили сразу в двух престижных номинациях – «Лучшая режиссура» (Айдар Заббаров) и «Лучшая мужская роль» (Искандер Хайруллин).

13:35
Более 70 юных татарстанцев станут общественными помощниками Уполномоченного по правам ребенка в РТ

Проект «Детская общественная приемная» реализуется в Татарстане с 2015 года.

13:28
Путин присвоил Международному аэропорту «Казань» имя Габдуллы Тукая

Приказ О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством был опубликован сегодня.

13:26
Вместо детсада — парковка: в Набережных Челнах обсудили корректировку планировки 63-го микрорайона

Ранее на территории комплекса планировалось построить пять детских садиков, две школы и автостоянку.

13:11
Haier: Открытие «умного» завода в Набережных Челнах возможно в 2021 году

Китайская корпорация не рассматривает другие площадки под «умный» завод — в глобальной стратегии развития Haier в России выбран Татарстан.

13:07
В Зеленодольске пожарные потушили загоревшийся в Полукамушках дом

На площади более 100 квадратных метров загорелся расселенный дом.

События