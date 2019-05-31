Рустам Минниханов вручил школьникам-отличникам «Президентские дневники» со своим автографом

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казанском Кремле сегодня подвели итоги акции «Президентский дневник», которая прошла в Татарстане впервые. Президент республики Рустам Минниханов вручил победителям конкурса, школьникам-отличникам, дневники со своим автографом.

«Радует, что в проекте приняли участие тысячи татарстанских школьников. Ваши оценки показывают не только высокий уровень знаний, но и характеризуют вас как целеустремленных и неравнодушных людей. Надеюсь, что победа в конкурсе станет стимулом для дальнейшего развития и поможет не только в учебе, но и в будущей карьере», – сказал учащимся Рустам Минниханов.

Акция «Президентский дневник» прошла в Татарстане с 1 апреля по 19 мая. В ней смогли принять участие школьники со 2-го по 11-й классы.

«Сейчас некоторые из вас сдают экзамены, после которых предстоит выбрать будущую профессию и свой жизненный путь. Уверен, что вы все справитесь с этими испытаниями достойно. Мы в вас верим, – обратился Президент РТ к школьникам. – Поздравляю вас с высокими результатами и заслуженными оценками в учебе. Уверен, что дневники, которые мы для вас подготовили, будут пополняться только пятерками. Учитесь, живите увлеченно, радуйтесь каждому дню».

Он поблагодарил родителей учеников за «поддержку и помощь во всех начинаниях», а также педагогов за ежедневный благородный труд.

Несмотря на то, что конкурс проходит в Татарстане впервые, он вызвал большой интерес среди жителей республики, отметил первый заместитель гендиректора АО «Издательский дом “Комсомольская правда”» Александр Чепель. «Начиная с первого дня конкурса, наши сотрудники ежедневно принимали и обрабатывали до 100 звонков, анкет, вопросов. По словам родителей и учителей наших участников, акция стала мощным стимулом для ребят. Все высказывались за то, чтобы конкурс стал традиционным», – подчеркнул он.

Главным критерием для определения победителей в конкурсе стало максимальное количество пятерок, заработанных учеником в ходе четвертой четверти. До 19 мая школьникам необходимо было отправить заявку со скриншотами электронных дневников или фотографии/сканы страниц бумажных дневников, где стоят оценки «отлично». Победители определялись в трех возрастных группах: со 2-го по 4-й класс, с 5-го по 9-й класс и с 10-го по 11-й класс. В каждой категории были определены по 10 победителей.

Шестиклассница школы № 10 Елабуги Разиля Ахмадиева призналась, что очень хотела победить в этом конкурсе. «Поэтому я старалась учиться только на пятерки. Да, это было не просто, но я справилась. Я пока не знаю, кем стану, когда вырасту, но знаю точно, что хочу иметь престижную профессию, чтобы работать на благо своей Родины, нашей республики», – поделилась победительница.

«Рустам Нургалиевич, спасибо вам за этот конкурс. Ваш автограф я буду хранить как память об этом замечательном дне, а в дневник буду заносить все свои достижения», – заявила она Президенту РТ.

В завершение торжественной церемонии награждения победителей конкурса Рустам Минниханов предложил сделать акцию ежегодной. «Конкурс стал популярным. Мы его сделаем ежегодным, такое решение примем», – заключил он.

Акция проходит не первый год в разных регионах России – в Томской, Иркутской, Кемеровской, Псковской, Саратовской, Владимирской, Ленинградской областях, а также в Республике Хакасия. В этом году она состоялась и в Татарстане. На участие в конкурсе заявилось около 4 тыс. школьников из всех городов и районов республики.

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