Детский брейк-данс и рабочие профессии Worldskills: Как отметят 1 июня в казанских парках

(Казань, 31 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Праздничная программа в честь Дня защиты детей пройдет во всех казанских парках, рассказал председатель Комитета по делам детей и молодежи исполнительного комитета города Казани Айрат Фаизов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Бесплатные детские развлекательные площадки 1 июня будут во всех парках и большинстве скверов города», — рассказал Фаизов.

Для любителей спорта с 9:00 на парковке Центрального стадиона пройдут велосипедные соревнования, а пробежать дистанцию можно будет в Парке Горького, там пройдет «Зеленый марафон». Футболисты соберутся на стадионе «Трудовые резервы» и поборются за кубок городского этапа всероссийских соревнований «Кожаный мяч».

Площадка в стиле Worldskills откроется в Горкинско-Ометьевском лесу: там ребятам предложат испытать свои силы в радиотехнике, составить цветочную композицию и еще 12 интересных профессий. Подобная площадка будет работать и в парке «Крылья советов».

В парке Урицкого пройдет открытый кубок по техническим видам спорта: судомодельному и авиамодельному спорту. Там же в 14:00 начнется баттл по детскому брейк-дансу.

В домах культуры по всему городу пройдут бесплатные спектакли и отчетные концерты творческих коллективов. В казанских дворах также организуют развлекательную программу, к слову, в одном из них выступит народный артист Татарстана Салават Фатхутдинов.

Также в День защиты детей можно посетить Кремль и съесть бесплатное мороженое на набережной.

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